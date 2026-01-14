Сьогодні, 14 січня, російські дрони атакували Суми – зафіксовано влучання безпілотників в Ковпаківському районі міста.

Про це повідомив голова Сумської обласної військової адміністрації Олег Григоров.

Атака на Суми сьогодні, 14 січня: що відомо

За словами Олега Григорова, ворожі дрони прицільно вдарили по цивільній інфраструктурі Сум.

Попередньо, атака минула без загиблих та постраждалих. Проте є пошкодження об’єктів цивільної інфраструктури, а також чотирьох автівок.

Пізніше Олег Григоров повідомив, що двоє цивільних звернулися по медичну допомогу після атаки дронів по Сумах.

– Це чоловік і жінка, які перебували поблизу місця влучання. Попередньо, у них – гостра реакція на стрес. Їх госпіталізували, обстежують та надають необхідну медичну допомогу, – наголосив очільник ОВА.

Вчора, 13 січня, один ворожий безпілотник вдарив по цивільній інфраструктурі в Сумах. Внаслідок вибуху в Ковпаківському районі сталася пожежа. Попередньо, люди не постраждали. Проте вибухами пошкоджено нежитлове приміщення та цивільні автівки.

Протягом дня окупанти інтенсивно атакували дронами Суми та населені пункти Сумської громади.

Минулої доби у Сумській громаді внаслідок удару БпЛА постраждав 65-річний чоловік.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 421-шу добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

Фото: Сумська ОВА