РФ дронами прицільно вдарила по цивільній інфраструктурі Сум
- У Сумах зафіксовано влучання БпЛА по інфраструктурному об'єкту.
- Попередньо, атака минула без постраждалих.
- Пошкоджено дах будівлі, вікна, двері.
Сьогодні, 14 січня, російські дрони атакували Суми – зафіксовано влучання безпілотників в Ковпаківському районі міста.
Про це повідомив голова Сумської обласної військової адміністрації Олег Григоров.
Атака на Суми сьогодні, 14 січня: що відомо
За словами Олега Григорова, ворожі дрони прицільно вдарили по цивільній інфраструктурі Сум.
Попередньо, атака минула без загиблих та постраждалих. Проте є пошкодження об’єктів цивільної інфраструктури, а також чотирьох автівок.
Пізніше Олег Григоров повідомив, що двоє цивільних звернулися по медичну допомогу після атаки дронів по Сумах.
– Це чоловік і жінка, які перебували поблизу місця влучання. Попередньо, у них – гостра реакція на стрес. Їх госпіталізували, обстежують та надають необхідну медичну допомогу, – наголосив очільник ОВА.
Вчора, 13 січня, один ворожий безпілотник вдарив по цивільній інфраструктурі в Сумах. Внаслідок вибуху в Ковпаківському районі сталася пожежа. Попередньо, люди не постраждали. Проте вибухами пошкоджено нежитлове приміщення та цивільні автівки.
Протягом дня окупанти інтенсивно атакували дронами Суми та населені пункти Сумської громади.
Минулої доби у Сумській громаді внаслідок удару БпЛА постраждав 65-річний чоловік.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 421-шу добу.
Фото: Сумська ОВА