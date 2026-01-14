Взрыв гранаты в хостеле на Жилянской: мужчину подозревают в покушении на убийство
- Ночной инцидент в хостеле в центре Киева завершился взрывом во время конфликта между двумя мужчинами.
- Один из участников ссоры применил взрывное устройство, другой успел избежать опасности.
- Полиция оперативно задержала подозреваемого, ему инкриминируют тяжкие уголовные статьи.
В столице правоохранители задержали мужчину, которого подозревают в покушении на убийство после взрыва в одном из хостелов.
Несмотря на опасный инцидент, обошлось без пострадавших. За содеянное фигуранту грозит до 15 лет лишения свободы.
Об этом сообщили в главном управлении Национальной полиции Киева.
Взрыв гранаты в хостеле Киева
Инцидент произошел в ночь с 8 на 9 января во время массированного обстрела Киева.
В полицию поступило сообщение о взрыве в хостеле, расположенном на улице Жилянской.
На место немедленно прибыли следственно-оперативная группа районного управления полиции, бойцы полка полиции особого назначения №1 и взрывотехники.
Как выяснили правоохранители, между двумя постояльцами хостела возник конфликт.
Мужчины недавно приехали в Киев и вместе распивали алкоголь.
После ссоры один из них достал гранату и бросил ее в сторону оппонента. 42-летний мужчина успел спрятаться в соседней комнате, поэтому в результате взрыва никто не пострадал.
Полицейские задержали 27-летнего злоумышленника в соответствии со статьей 208 Уголовного процессуального кодекса Украины.
Следователи Шевченковского управления полиции сообщили задержанному о подозрении по ч. 1 ст. 263 УК (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами), а также по ч. 2 ст. 15 ч. 1 ст. 115 (покушение на умышленное убийство).
По решению суда, принятому по ходатайству следователей, подозреваемый будет находиться под стражей.
Максимальное наказание по самой тяжкой статье предусматривает до 15 лет лишения свободы.