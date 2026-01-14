В столице правоохранители задержали мужчину, которого подозревают в покушении на убийство после взрыва в одном из хостелов.

Несмотря на опасный инцидент, обошлось без пострадавших. За содеянное фигуранту грозит до 15 лет лишения свободы.

Об этом сообщили в главном управлении Национальной полиции Киева.

Сейчас смотрят

Взрыв гранаты в хостеле Киева

Инцидент произошел в ночь с 8 на 9 января во время массированного обстрела Киева.

В полицию поступило сообщение о взрыве в хостеле, расположенном на улице Жилянской.

На место немедленно прибыли следственно-оперативная группа районного управления полиции, бойцы полка полиции особого назначения №1 и взрывотехники.

Как выяснили правоохранители, между двумя постояльцами хостела возник конфликт.

Мужчины недавно приехали в Киев и вместе распивали алкоголь.

После ссоры один из них достал гранату и бросил ее в сторону оппонента. 42-летний мужчина успел спрятаться в соседней комнате, поэтому в результате взрыва никто не пострадал.

Полицейские задержали 27-летнего злоумышленника в соответствии со статьей 208 Уголовного процессуального кодекса Украины.

Следователи Шевченковского управления полиции сообщили задержанному о подозрении по ч. 1 ст. 263 УК (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами), а также по ч. 2 ст. 15 ч. 1 ст. 115 (покушение на умышленное убийство).

По решению суда, принятому по ходатайству следователей, подозреваемый будет находиться под стражей.

Максимальное наказание по самой тяжкой статье предусматривает до 15 лет лишения свободы.