У столиці правоохоронці затримали чоловіка, якого підозрюють у спробі вбивства після вибуху в одному з хостелів.

Попри небезпечний інцидент, обійшлося без постраждалих. За скоєне фігуранту загрожує до 15 років позбавлення волі.

Про це повідомили у головному управлінні Національної поліції Києва.

Зараз дивляться

Підрив гранати у хостелі Києва

Подія сталася в ніч з 8 на 9 січня під час масованого обстрілу Києва.

До поліції надійшло повідомлення про вибух у хостелі, розташованому на вулиці Жилянській.

На місце негайно прибули слідчо-оперативна група районного управління поліції, бійці полку поліції особливого призначення №1 та вибухотехніки.

Як з’ясували правоохоронці, між двома постояльцями хостела виник конфлікт.

Чоловіки нещодавно приїхали до Києва та разом розпивали алкоголь.

Після сварки один із них дістав гранату й кинув її у бік опонента. 42-річний чоловік встиг сховатися в сусідній кімнаті, тому внаслідок вибуху ніхто не постраждав.

Поліцейські затримали 27-річного зловмисника відповідно до статті 208 Кримінального процесуального кодексу України.

Слідчі Шевченківського управління поліції повідомили затриманому про підозру за ч. 1 ст. 263 ККУ (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами), а також за ч. 2 ст. 15 ч. 1 ст. 115 (замах на умисне вбивство).

За рішенням суду, ухваленим за клопотанням слідчих, підозрюваний перебуватиме під вартою.

Максимальне покарання за найтяжчою статтею передбачає до 15 років ув’язнення.

Читайте також
На Львівщині водій підірвав гранату під час зупинки автівки патрульними
чоловік підірвав гранату, Львівщина

Пов'язані теми:

гранатаКиївПоліція