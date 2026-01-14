Вибух гранати в хостелі на Жилянській: чоловіка підозрюють у замаху на вбивство
- Нічний інцидент у хостелі в центрі Києва завершився вибухом під час конфлікту між двома чоловіками.
- Один із учасників сварки застосував вибуховий предмет, інший встиг уникнути небезпеки.
- Поліція оперативно затримала підозрюваного, йому інкримінують тяжкі кримінальні статті.
У столиці правоохоронці затримали чоловіка, якого підозрюють у спробі вбивства після вибуху в одному з хостелів.
Попри небезпечний інцидент, обійшлося без постраждалих. За скоєне фігуранту загрожує до 15 років позбавлення волі.
Про це повідомили у головному управлінні Національної поліції Києва.
Підрив гранати у хостелі Києва
Подія сталася в ніч з 8 на 9 січня під час масованого обстрілу Києва.
До поліції надійшло повідомлення про вибух у хостелі, розташованому на вулиці Жилянській.
На місце негайно прибули слідчо-оперативна група районного управління поліції, бійці полку поліції особливого призначення №1 та вибухотехніки.
Як з’ясували правоохоронці, між двома постояльцями хостела виник конфлікт.
Чоловіки нещодавно приїхали до Києва та разом розпивали алкоголь.
Після сварки один із них дістав гранату й кинув її у бік опонента. 42-річний чоловік встиг сховатися в сусідній кімнаті, тому внаслідок вибуху ніхто не постраждав.
Поліцейські затримали 27-річного зловмисника відповідно до статті 208 Кримінального процесуального кодексу України.
Слідчі Шевченківського управління поліції повідомили затриманому про підозру за ч. 1 ст. 263 ККУ (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами), а також за ч. 2 ст. 15 ч. 1 ст. 115 (замах на умисне вбивство).
За рішенням суду, ухваленим за клопотанням слідчих, підозрюваний перебуватиме під вартою.
Максимальне покарання за найтяжчою статтею передбачає до 15 років ув’язнення.