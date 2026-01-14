У столиці правоохоронці затримали чоловіка, якого підозрюють у спробі вбивства після вибуху в одному з хостелів.

Попри небезпечний інцидент, обійшлося без постраждалих. За скоєне фігуранту загрожує до 15 років позбавлення волі.

Про це повідомили у головному управлінні Національної поліції Києва.

Зараз дивляться

Підрив гранати у хостелі Києва

Подія сталася в ніч з 8 на 9 січня під час масованого обстрілу Києва.

До поліції надійшло повідомлення про вибух у хостелі, розташованому на вулиці Жилянській.

На місце негайно прибули слідчо-оперативна група районного управління поліції, бійці полку поліції особливого призначення №1 та вибухотехніки.

Як з’ясували правоохоронці, між двома постояльцями хостела виник конфлікт.

Чоловіки нещодавно приїхали до Києва та разом розпивали алкоголь.

Після сварки один із них дістав гранату й кинув її у бік опонента. 42-річний чоловік встиг сховатися в сусідній кімнаті, тому внаслідок вибуху ніхто не постраждав.

Поліцейські затримали 27-річного зловмисника відповідно до статті 208 Кримінального процесуального кодексу України.

Слідчі Шевченківського управління поліції повідомили затриманому про підозру за ч. 1 ст. 263 ККУ (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами), а також за ч. 2 ст. 15 ч. 1 ст. 115 (замах на умисне вбивство).

За рішенням суду, ухваленим за клопотанням слідчих, підозрюваний перебуватиме під вартою.

Максимальне покарання за найтяжчою статтею передбачає до 15 років ув’язнення.