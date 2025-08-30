Прокуратура выяснит, каким образом видео с моментом убийства бывшего спикера Верховной Рады и народного депутата Украины Андрея Парубия с камеры видеонаблюдения оказалось в Telegram-каналах.

Об этом заявил руководитель Львовской областной прокуратуры Николай Мерет во время пресс-брифинга.

Убийство Андрея Парубия: обнародование видео преступления

Как объяснил Мерет, правоохранители подготовили для внесения в Единый реестр досудебных расследований сведения о несанкционированной утечке информации в Telegram-каналы.

Руководитель Львовской областной прокуратуры рассказал, что в рамках производства дадут правовую оценку действиям человека, который обнародовал видеозапись с моментом убийства Андрея Парубия.

По его словам, уже установлено, с какой камеры было сделано видео. Однако Мерет не рассказал больше деталей.

— Установлено, с какой камеры (был зафиксирован момент убийства, — Ред.), но я не хотел бы говорить, с какой именно, — сказал он.

Стало известно, что рассматривают несколько версий убийства Андрея Парубия, в частности российский след.

В субботу, 30 августа, во Львове застрелили Андрея Парубия — бывшего спикера Верховной Рады Украины.

Как сообщали правоохранители, убийство народного депутата произошло во Франковском районе Львова. В результате травм Андрей Парубий погиб на месте.

Источник : Суспільне

