Правоохоронці викрили масштабну корупційну схему у військовій частині, пов’язану з фіктивними закупівлями FPV-дронів та оптичного обладнання на десятки мільйонів гривень.

Правоохоронці викрили схему з закупівлями FPV-дронів

За процесуального керівництва Спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Східного регіону слідчі Територіального управління ДБР у Краматорську встановили існування злочинної організації, яка діяла всередині однієї з військових частин і привласнювала кошти, виділені на оборонні потреби.

За даними слідства, у 2024 році колишній командир військової частини сформував стійку ієрархічну групу.

До неї входили чинні військовослужбовці, відповідальні за планування закупівель, приймання майна та оформлення службової документації, а також цивільна особа, яка забезпечувала взаємодію з постачальниками.

Замість реального постачання техніки учасники схеми зосередилися на формальному оформленні контрактів.

У період із квітня по грудень 2024 року вони уклали 37 договорів на нібито закупівлю FPV-дронів та оптичних прицілів.

При цьому безпілотники, за які було сплачено значні суми, фактично до військової частини не надходили, а частину оптичного обладнання замінювали дешевшими аналогами.

– Ключову роль у схемі відігравали службові документи, які оформлювалися без фактичної поставки майна. Саме на їх підставі підтверджувалося виконання контрактів та здійснювалося перерахування бюджетних коштів. Фактична відсутність заявленого обладнання або його невідповідність технічним характеристикам приховувалася шляхом внесення недостовірних відомостей до офіційних документів, – зазначили правоохоронці.

Загальна сума збитків, завданих державному бюджету, перевищила 47 млн грн. Отримання цих коштів під виглядом виконання оборонних контрактів безпосередньо вплинуло на реальне забезпечення військового підрозділу в умовах воєнного стану.

12 січня 2026 року у Краматорську учасників злочинної організації затримали в порядку статті 208 КПК України.

Їм повідомлено про підозру за статтями Кримінального кодексу України, що стосуються створення та участі у злочинній організації, заволодіння бюджетними коштами в особливо великих розмірах і службового підроблення.

До суду подано клопотання про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Досудове розслідування триває.