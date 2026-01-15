Сегодня, 15 января, прогремели взрывы в Кривом Роге – российская армия массированно атаковала ударными дронами Шахед.

Об этом сообщил председатель Совета обороны Кривого Рога Александр Вилкул.

Взрывы в Кривом Роге сегодня, 15 января: что известно

По его словам, российские ударные беспилотники атаковали объект инфраструктуры города.

– Кривой Рог. Снова массовая атака Шахедов. Снова атакуют объект инфраструктуры, – написал Александр Вилкул в Telegram.

Напомним, что с вечера 12 января, а затем и ночью 13 января российская армия атаковала Кривой Рог и Криворожский район ударными беспилотниками. В результате обстрела возник пожар, повреждены объекты инфраструктуры, два частных дома и газопровод. Тогда ранения получила 69-летняя женщина.

Ночью 14 января прогремели взрывы в Кривом Роге – Россия беспилотниками атаковала объект инфраструктуры. В результате удара без света остались более 45 тыс. абонентов. Более 700 домов остались без теплоснабжения.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 422-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.