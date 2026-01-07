Мощные взрывы в Кривом Роге прогремели вечером в среду, 7 января. Российские войска массированно атаковали город ударными беспилотниками.

Взрывы в Кривом Роге 7 января: какие последствия

Обновлено в 17:40. Глава Совета обороны Кривого Рога Александр Вилкул подтвердил информацию о массированной атаке на город.

— Все знаем, уже работаем. Информационная гигиена. Берегите себя, есть еще Shahed в воздухе и баллистика Крыма, — отметил он.

Вилкул сообщил, что известно как минимум о трех раненых в состоянии средней тяжести, которые уже доставлены в больницу.

Сейчас смотрят

Перед взрывами Воздушные силы ВСУ зафиксировали движение беспилотников в направлении города Кривой Рог.

После этого украинские военнослужащие предупредили об угрозе применения баллистического вооружения с южного направления.

Российские войска уже не впервые атакуют город разнообразным вооружением. В частности, днем 6 января армия РФ нанесла удар по Кривому Рогу, поразив объект инфраструктуры.

Кроме того, в ночь на 7 января в результате массированной атаки беспилотниками в Днепре пострадали семь человек, среди них двое – дети.

По информации Днепропетровской ОВА, девочка восьми лет будет восстанавливаться дома, а 16-летнего ребенка доставили в медицинское учреждение в состоянии средней тяжести.

В Днепре после атаки вспыхнуло несколько пожаров. Повреждены многоэтажки, частный дом, админздания, автомобили, инфраструктура и газопровод.