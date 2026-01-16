Оккупационные войска РФ атаковали корректируемой авиабомбой блокпост недалеко от Купянска Харьковской области, где совместно несли службу полицейские.

Об этом сообщили в пресс-службе Нацполиции Украины.

Удар КАБом по блокпосту вблизи Купянска: что известно

По данным правоохранителей, вражеская КАБ упала недалеко от блокпоста.

Сейчас смотрят

В момент взрыва мимо места службы проезжали двое военнослужащих Вооруженных сил Украины — оба получили ранения.

Также в результате авиаудара пострадали двое полицейских, которые несли службу на дороге.

Их коллеги-правоохранители оперативно оказали раненым домедицинскую помощь и вместе с другими службами организовали их эвакуацию в медицинское учреждение.

Правоохранители действовали в условиях угрозы повторных ударов, обеспечив скорую помощь и спасение пострадавших.

Напомним, 12 января бойцы 2 корпуса Национальной гвардии Украины Хартия установили контроль над зданием городского совета Купянска Харьковской области.

Во время успешной операции под руководством командования 2 корпуса НГУ украинские военные смогли деблокировать город и начали его полную зачистку от российских оккупантов.

Командир корпуса Хартия Игорь Оболенский подчеркнул, что Купянская операция стала примером эффективного планирования, подготовки подразделений и слаженной работы командиров и штабов, что позволило остановить и уничтожить врага.