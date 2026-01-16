РФ ударила КАБом по блокпосту возле Купянска: ранены военные и полицейские
- Вражеская корректируемая авиабомба упала вблизи блокпоста, где несли службу полицейские Луганщины и Харьковщины.
- В результате удара ранения получили двое военнослужащих ВСУ и двое полицейских.
Оккупационные войска РФ атаковали корректируемой авиабомбой блокпост недалеко от Купянска Харьковской области, где совместно несли службу полицейские.
Об этом сообщили в пресс-службе Нацполиции Украины.
Удар КАБом по блокпосту вблизи Купянска: что известно
По данным правоохранителей, вражеская КАБ упала недалеко от блокпоста.
В момент взрыва мимо места службы проезжали двое военнослужащих Вооруженных сил Украины — оба получили ранения.
Также в результате авиаудара пострадали двое полицейских, которые несли службу на дороге.
Их коллеги-правоохранители оперативно оказали раненым домедицинскую помощь и вместе с другими службами организовали их эвакуацию в медицинское учреждение.
Правоохранители действовали в условиях угрозы повторных ударов, обеспечив скорую помощь и спасение пострадавших.
Напомним, 12 января бойцы 2 корпуса Национальной гвардии Украины Хартия установили контроль над зданием городского совета Купянска Харьковской области.
Во время успешной операции под руководством командования 2 корпуса НГУ украинские военные смогли деблокировать город и начали его полную зачистку от российских оккупантов.
Командир корпуса Хартия Игорь Оболенский подчеркнул, что Купянская операция стала примером эффективного планирования, подготовки подразделений и слаженной работы командиров и штабов, что позволило остановить и уничтожить врага.