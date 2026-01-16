РФ ударила КАБом по блокпосту біля Куп’янська: поранені військові та поліцейські
- Ворожа керована авіабомба впала поблизу блокпоста, де несли службу поліцейські Луганщини та Харківщини.
- Унаслідок удару поранення дістали двоє військовослужбовців ЗСУ та двоє поліцейських.
Окупаційні війська РФ атакували керованою авіабомбою блокпост неподалік Куп’янська Харківської області, де спільно несли службу поліцейські.
Про це повідомили у пресслужбі Нацполіції України.
Удар КАБом по блокпосту поблизу Куп’янська: що відомо
За даними правоохоронців, ворожа КАБ упала неподалік блокпоста.
У момент вибуху повз місце служби проїжджали двоє військовослужбовців Збройних сил України — обидва дістали поранення.
Також унаслідок авіаудару постраждали двоє поліцейських, які несли службу на дорозі.
Їхні колеги-правоохоронці оперативно надали пораненим домедичну допомогу та разом з іншими службами організували їхню евакуацію до медичного закладу.
Правоохоронці діяли в умовах загрози повторних ударів, забезпечивши швидку допомогу та порятунок постраждалих.
Нагадаємо, 12 січня бійці 2 корпусу Національної гвардії України Хартія встановили контроль над будівлею міської ради Куп’янська Харківської області.
Під час успішної операції під керівництвом командування 2 корпусу НГУ українські військові змогли деблокувати місто та розпочали його повну зачистку від російських окупантів.
Командир корпусу Хартія Ігор Оболєнський наголосив, що Куп’янська операція стала прикладом ефективного планування, підготовки підрозділів і злагодженої роботи командирів та штабів, що дозволило зупинити й знищити ворога.