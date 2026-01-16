Окупаційні війська РФ атакували керованою авіабомбою блокпост неподалік Куп’янська Харківської області, де спільно несли службу поліцейські.

Про це повідомили у пресслужбі Нацполіції України.

Удар КАБом по блокпосту поблизу Куп’янська: що відомо

За даними правоохоронців, ворожа КАБ упала неподалік блокпоста.

У момент вибуху повз місце служби проїжджали двоє військовослужбовців Збройних сил України — обидва дістали поранення.

Також унаслідок авіаудару постраждали двоє поліцейських, які несли службу на дорозі.

Їхні колеги-правоохоронці оперативно надали пораненим домедичну допомогу та разом з іншими службами організували їхню евакуацію до медичного закладу.

Правоохоронці діяли в умовах загрози повторних ударів, забезпечивши швидку допомогу та порятунок постраждалих.

Нагадаємо, 12 січня бійці 2 корпусу Національної гвардії України Хартія встановили контроль над будівлею міської ради Куп’янська Харківської області.

Під час успішної операції під керівництвом командування 2 корпусу НГУ українські військові змогли деблокувати місто та розпочали його повну зачистку від російських окупантів.

Командир корпусу Хартія Ігор Оболєнський наголосив, що Куп’янська операція стала прикладом ефективного планування, підготовки підрозділів і злагодженої роботи командирів та штабів, що дозволило зупинити й знищити ворога.