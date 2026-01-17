Взрывы в Харькове: враг атакует критическую инфраструктуру, есть пострадавший
Взрывы в Харькове прогремели днем 17 января во время воздушной тревоги.
Об взрывах сообщил городской голова Харькова Игорь Терехов.
Взрывы в Харькове 17 января: что известно
Перед тем как прогремели взрывы в Харькове, Воздушные силы ВСУ сообщали о пусках КАБов на Харьковщину.
По словам мэра Харькова, враг атаковал критическую инфраструктуру в Индустриальном районе города.
По сообщению главы Харьковской ОГА Олега Синегубова, в результате взрывов в Харькове 17 января пострадал 62-летний мужчина. Он был госпитализирован.
Профильные службы работают на месте и проверяют информацию о возможных повреждениях.
Городские власти призывают жителей оставаться в укрытиях до отбоя воздушной тревоги.
Полномасштабная война в Украине длится уже 1 424-е сутки.
На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.