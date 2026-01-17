Взрывы в Харькове прогремели днем 17 января во время воздушной тревоги.

Об взрывах сообщил городской голова Харькова Игорь Терехов.

Взрывы в Харькове 17 января: что известно

Перед тем как прогремели взрывы в Харькове, Воздушные силы ВСУ сообщали о пусках КАБов на Харьковщину.

По словам мэра Харькова, враг атаковал критическую инфраструктуру в Индустриальном районе города.

По сообщению главы Харьковской ОГА Олега Синегубова, в результате взрывов в Харькове 17 января пострадал 62-летний мужчина. Он был госпитализирован.

Профильные службы работают на месте и проверяют информацию о возможных повреждениях.

Городские власти призывают жителей оставаться в укрытиях до отбоя воздушной тревоги.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 424-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

