Вибухи в Харкові прогриміли вдень 17 січня під час повітряної тривоги.

Про вибухи повідомив міський голова Харкова Ігор Терехов.

Вибухи в Харкові 17 січня: що відомо

Перед тим як пролунали вибухи в Харкові Повітряні сили ЗСУ повідомляли про пуски КАБів на Харківщину.

За словами мера Харкова, ворог атакував критичну інфраструктуру в Індустріальному районі міста.

За повідомлення очільник Харківської ОВА Олега Синєгубова, унаслідок вибухів у Харкові 17 січня постраждав 62-річний чоловік. Його ушпиталили.

Наразі відомо про одну постраждалу людину.

Профільні служби працюють на місці та перевіряють інформацію щодо можливих пошкоджень.

Міська влада закликає мешканців залишатися в укриттях до відбою повітряної тривоги.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 424-ту добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

