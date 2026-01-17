Вибухи в Харкові: ворог атакує критичну інфраструктуру, є постраждалий
Вибухи в Харкові прогриміли вдень 17 січня під час повітряної тривоги.
Про вибухи повідомив міський голова Харкова Ігор Терехов.
Вибухи в Харкові 17 січня: що відомо
Перед тим як пролунали вибухи в Харкові Повітряні сили ЗСУ повідомляли про пуски КАБів на Харківщину.
За словами мера Харкова, ворог атакував критичну інфраструктуру в Індустріальному районі міста.
За повідомлення очільник Харківської ОВА Олега Синєгубова, унаслідок вибухів у Харкові 17 січня постраждав 62-річний чоловік. Його ушпиталили.
Наразі відомо про одну постраждалу людину.
Профільні служби працюють на місці та перевіряють інформацію щодо можливих пошкоджень.
Міська влада закликає мешканців залишатися в укриттях до відбою повітряної тривоги.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 424-ту добу.
На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.