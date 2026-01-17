Ночью 17 января (с 18:00 16 января) Россия осуществила очередную атаку на Украину, применив ударные беспилотники различных типов.

Об этом сообщили Воздушные силы ВСУ.

Ночная атака на Украину 17 января: что известно

Во время ночной атаки противник применил 115 ударных БПЛА типа Shahed, Гербера, Италмас и беспилотники других типов.

Запуски осуществлялись из направлений: Миллерово, Курск, Орел, Приморско-Ахтарск (РФ), а также Донецк — ТОТ Украины.

Около 75 дронов были типа Shahed.

Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

По предварительным данным, по состоянию на 07:30, противовоздушной обороной сбито/подавлено 96 вражеских БПЛА типа Shahed, Гербера и дронов других типов на Севере, Юге и Востоке страны.

В то же время зафиксировано попадание 16 ударных БПЛА на 11 локациях, а также падение сбитых дронов (обломки) — на двух локациях.

В частности на рассвете 17 января взрывы прогремели и в Запорожье — город атаковали вражеские ударные беспилотники.

В результате атаки вражеский дрон попал в объект инфраструктуры, где возник пожар.

По предварительной информации, обошлось без пострадавших.

По данным Воздушных сил ВСУ, атака продолжается — в воздушном пространстве остаются вражеские БПЛА.

Граждан призывают соблюдать правила безопасности.

