Ночная атака на Украину 17 января: сколько из более чем 100 дронов ликвидировала ПВО
Ночью 17 января (с 18:00 16 января) Россия осуществила очередную атаку на Украину, применив ударные беспилотники различных типов.
Об этом сообщили Воздушные силы ВСУ.
Ночная атака на Украину 17 января: что известно
Во время ночной атаки противник применил 115 ударных БПЛА типа Shahed, Гербера, Италмас и беспилотники других типов.
Запуски осуществлялись из направлений: Миллерово, Курск, Орел, Приморско-Ахтарск (РФ), а также Донецк — ТОТ Украины.
Около 75 дронов были типа Shahed.
Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.
По предварительным данным, по состоянию на 07:30, противовоздушной обороной сбито/подавлено 96 вражеских БПЛА типа Shahed, Гербера и дронов других типов на Севере, Юге и Востоке страны.
В то же время зафиксировано попадание 16 ударных БПЛА на 11 локациях, а также падение сбитых дронов (обломки) — на двух локациях.
В частности на рассвете 17 января взрывы прогремели и в Запорожье — город атаковали вражеские ударные беспилотники.
В результате атаки вражеский дрон попал в объект инфраструктуры, где возник пожар.
По предварительной информации, обошлось без пострадавших.
По данным Воздушных сил ВСУ, атака продолжается — в воздушном пространстве остаются вражеские БПЛА.
Граждан призывают соблюдать правила безопасности.