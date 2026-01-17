На рассвете, 17 января, прогремели взрывы в Запорожье – враг нанес удар дронами по городу.

Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Иван Федоров.

Взрывы в Запорожье сегодня, 17 января: что известно

По словам Ивана Федорова, в 05:14 был зафиксирован вражеский БПЛА ударного типа в направлении Заводского района. В 05:25 прогремел взрыв в Запорожье.

В результате удара произошел пожар, вражеский дрон попал в объект инфраструктуры.

– В результате атаки возникло возгорание на одном из объектов инфраструктуры. К счастью, обошлось без пострадавших, – подчеркнул Иван Федоров.

В 06:54 глава ОВА сообщил о новой угрозе вражеских ударных беспилотников для Запорожской области.

По его словам, за прошедшие сутки оккупанты нанесли 677 ударов по 29 населенным пунктам Запорожской области. Три человека получили ранения в результате атаки на Запорожский район.

За вчерашний день враг нанес 18 авиаударов по Юрковке, Гуляйполю, Железнодорожному, Воздвижовке, Любицкому, Рождественке, Цветковому, Тернуватому, Долинке, Верхней Терсе.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 1424 суток. За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине и карте воздушных тревог в Украине.

