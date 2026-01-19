Сегодня днем, 19 января, враг атаковал Харьков управляемыми авиабомбами — три прилета зафиксировано в Слободском районе.

Об этом сообщил городской голова Харькова Игорь Терехов.

Обновлено в 15:58

Сейчас смотрят

Атака Харькова сегодня, 19 января: что известно

По его словам, в результате удара вражеских авиабомб по частному сектору Слободского района есть погибшие и раненые. Также взрывами разрушены частные дома.

Руководитель Харьковской ОВА Олег Синегубов сообщил, что в результате атаки 65-летняя женщина погибла, по меньшей мере пять человек получили ранения. В Слободском районе разрушен частный дом.

На месте вражеской атаки работают подразделения спасателей и бригады экстренной медицинской помощи.

Ночью 18 января в результате удара вражеского БПЛА по частному сектору Харькова погибла женщина, еще три человека пострадали.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 426-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.