РФ атаковала Харьков авиабомбами: есть погибшие и пострадавшие
Сегодня днем, 19 января, враг атаковал Харьков управляемыми авиабомбами — три прилета зафиксировано в Слободском районе.
Об этом сообщил городской голова Харькова Игорь Терехов.
Обновлено в 15:58
Атака Харькова сегодня, 19 января: что известно
По его словам, в результате удара вражеских авиабомб по частному сектору Слободского района есть погибшие и раненые. Также взрывами разрушены частные дома.
Руководитель Харьковской ОВА Олег Синегубов сообщил, что в результате атаки 65-летняя женщина погибла, по меньшей мере пять человек получили ранения. В Слободском районе разрушен частный дом.
На месте вражеской атаки работают подразделения спасателей и бригады экстренной медицинской помощи.
Ночью 18 января в результате удара вражеского БПЛА по частному сектору Харькова погибла женщина, еще три человека пострадали.
Полномасштабная война в Украине длится уже 1 426-е сутки.
На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.