Вражеский дрон атаковал частный сектор Харькова: есть погибшая и пострадавшие
Ночью вражеские дроны атаковали Харьков – в результате удара БПЛА по частному сектору погибла женщина, еще три человека пострадали.
Об этом сообщают в ГСЧС.
Атака на Харьков ночью 18 января: что известно
Так, российский ударный дрон атаковал жилой сектор в Холодногорском районе Харькова. В результате взрывов произошли разрушения и пожар. Загорелся жилой дом и крыша беседки на общей площади 150 кв. м.
К ликвидации последствий вражеского удара привлекались подразделения спасателей, в частности кинологи и саперы. Психологи оказывали помощь местным жителям.
По данным главы Харьковской ОВА Олега Синегубова, за прошедшие сутки вражеским ударам подверглись Харьков и 12 населенных пунктов Харьковской области.
В Харькове повреждены объекты энергетики, шесть частных домов, два гаража, два автомобиля, административное здание.
Полномасштабная война в Украине длится уже 1 425-е сутки.
На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.