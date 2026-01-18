Ночью вражеские дроны атаковали Харьков – в результате удара БПЛА по частному сектору погибла женщина, еще три человека пострадали.

Об этом сообщают в ГСЧС.

Атака на Харьков ночью 18 января: что известно

Так, российский ударный дрон атаковал жилой сектор в Холодногорском районе Харькова. В результате взрывов произошли разрушения и пожар. Загорелся жилой дом и крыша беседки на общей площади 150 кв. м.

К ликвидации последствий вражеского удара привлекались подразделения спасателей, в частности кинологи и саперы. Психологи оказывали помощь местным жителям.

По данным главы Харьковской ОВА Олега Синегубова, за прошедшие сутки вражеским ударам подверглись Харьков и 12 населенных пунктов Харьковской области.

В Харькове повреждены объекты энергетики, шесть частных домов, два гаража, два автомобиля, административное здание.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 425-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

Источник : ГСЧС

Фото : ГСЧС

