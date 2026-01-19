Во время ночной атаки Украину российские войска обстреляли 145 ударными беспилотниками типа Shahed, Гербера и дронами других типов.

Ночная атака на Украину: что известно

Ночная атака на Украину началась ориентировочно в 18:00 18 января и продолжается утром 19 января.

По данным Воздушных сил ВСУ, враг применил 145 ударных БпЛА типа Shahed, Гербера и дронов других типов из районов российских Курска, Орла, Миллерово, Приморско-Ахтарска, с мыса Чауда, что во временно оккупированном Крыму, а также из пока еще захваченного Донецка.

Сейчас смотрят

Около 90 из запущенных захватчиками дронов составляли Шахеды.

Авиация, зенитные ракетные войска, подразделения радиоэлектронной борьбы и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины, по предварительным данным, по состоянию на 08:30 19 января сбили/подавили 126 вражеских БпЛА.

Зафиксировано попадание 13 ударных дронов на 12 локациях, а также падение сбитых целей или их обломков на пяти локациях.

Атака продолжается, поскольку в воздушном пространстве остаются несколько вражеских БпЛА.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 426-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

Источник: Воздушные силы ВСУ

Фото: 37 отдельная бригада морской пехоты

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.