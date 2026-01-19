Під час нічної атаки Україну російські війська обстріляли 145 ударними безпілотниками типу Shahed, Гербера і дронами інших типів.

Нічна атака на Україну: що відомо

Нічна атака на Україну почалася орієнтовно о 18:00 18 січня і триває вранці 19 січня.

За даними Повітряних сил ЗСУ, ворог застосував 145 ударних БпЛА типу Shahed, Гербера і дронів інших типів із районів російських Курська, Орла, Міллерово, Приморсько-Ахтарська, із мису Чауда, що в тимчасово окупованому Криму, а також із поки що захопленого Донецька.

Близько 90 із запущених загарбниками дронів становили Шахеди.

Авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи радіоелектронної боротьби та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України, за попередніми даними, станом на 08:30 19 січня збили/приглушили 126 ворожих БпЛА.

Зафіксовано влучання 13 ударних дронів на 12 локаціях, а також падіння збитих цілей чи їхніх уламків на п’яти локаціях.

Атака триває, оскільки в повітряному просторі залишаються кілька ворожих БпЛА.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 426-ту добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

Джерело: Повітряні сили ЗСУ

Фото: 37 окрема бригада морської піхоти

