В ночь на 21 января Россия совершила очередную масштабную воздушную атаку по территории Украины.

Об этом сообщили Воздушные силы ВСУ.

Ночная атака на Украину 21 января: что известно

Так, с 18:00 20 января враг применил одну баллистическую ракету Искандер-М, запущенную с ВОТ АР Крым, а также 97 ударных беспилотников типа Shahed, Гербера и дронов других типов.

Сейчас смотрят

Пуски БпЛА осуществлялись из направлений: Курск, Орел, Миллерово, Приморско-Ахтарск (РФ), Чауда (ВОТ АР Крым) и временно оккупированный Донецк.

Отмечается, что около 70 из них — Шахеды.

Отражение воздушного нападения обеспечивалось авиацией, зенитными ракетными войсками, подразделениями радиоэлектронной борьбы и беспилотными системами, а также мобильными огненными группами Сил обороны Украины.

По предварительной информации, по состоянию на 08:30, украинская противовоздушная оборона сбила или подавила 84 вражеских БпЛА типа Shahed, Гербера и беспилотники других типов в северных, южных и восточных регионах страны.

Вместе с тем зафиксировано попадание баллистической ракеты и 13 ударных дронов на 11 локациях, а также падение обломков сбитых целей на одной локации.

В Воздушных силах подчеркивают, что воздушная атака продолжается. В украинском небе остаются несколько вражеских БПЛА.

Граждан призывают не игнорировать сигналы тревоги и строго соблюдать правила безопасности.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.