За прошедшие сутки на фронте зафиксировано 110 боевых столкновений. Противник нанес по позициям украинских подразделений и населенным пунктам 5 ракетных и 74 авиационных удара. Вчера вечером россияне в очередной раз атаковали Корабельный район Херсона — снаряд пробил крышу частного дома и влетел внутрь жилища.

РФ ракетой ударила по Кривому Рогу

Ночью 21 января российская ракета ударила по Кривому Рогу в Днепропетровской области, сообщил глава Криворожской районной военной администрации Евгений Сытниченко.

В результате атаки повреждены около десятка частных и пять многоквартирных домов, автомобили и административное здание. К счастью, обошлось без пострадавших.

Враг атаковал Запорожье

Ночью и на рассвете 21 января россияне атаковали Запорожскую область ударными дронами.

Повреждены частные дома и хозяйственные постройки. Предварительно, обошлось без пострадавших, заявил глава Запорожской ОВА Иван Федоров.

Трамп не подписал соглашение о восстановлении Украины

Американский президент Дональд Трамп отказался подписать масштабное соглашение о послевоенном восстановлении Украины на $800 млрд. Об этом сообщает Axios со ссылкой на источники.

Союзники США ожидали, что Трамп на форуме в Давосе объявит о расширении Совета мира для Газы и подпишет с Украиной соглашение о послевоенном восстановлении. Однако эти планы сорвались из-за резкого обострения противоречий вокруг Гренландии.

Европейские и украинские чиновники изменили повестку дня перед приездом Трампа, поскольку его угрозы повышением пошлин союзникам по НАТО и требования передать Гренландию США фактически вытеснили украинский вопрос из переговоров в Давосе.

В Киеве восстановили водоснабжение

Вечером 20 января в Киеве восстановили водоснабжение, однако без тепла остаются около 4 тыс. домов, сообщил министр энергетики Денис Шмыгаль.

Ситуация со светом в столице остается сложной. По словам министра энергетики, работу объектов критической инфраструктуры будут пересматривать. Шмыгаль поручил провести дополнительный анализ и перевести на генераторы все объекты, где это возможно, чтобы высвободить электроэнергию для населения.

По словам министра, Киев уже получил 49 генераторов из 55 запланированных.

Российская ракета попала в дом в Краснодарском крае

Вечером 20 января в населенном пункте Афипский (Краснодарский край) российская зенитная ракета попала в одну из многоэтажек.

Серьезно пострадал жилой дом и повреждено около десяти автомобилей.

На месте возник пожар, не исключают наличие пострадавших.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 428-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

