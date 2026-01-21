Возле Барселоны в Испании вечером 20 января произошла авария – пригородный поезд столкнулся с подпорной стеной, обрушившейся на пути. В результате ДТП в Испании погиб машинист поезда, еще десятки людей пострадали.

Об этом сообщает издание El Pais.

Авария поезда в Испании возле Барселоны: что известно

Отмечается, что местом аварии стали станции Сант-Садурни-д’Анойя и Гелида (Барселона).

Сейчас смотрят

ДТП произошло в результате того, что поезд столкнулся с подпорной стеной, обрушившейся на пути.

Вероятно, это произошло из-за эрозии, вызванной сильными дождями, которые идут в регионе уже несколько дней.

Скорая помощь оказала помощь 37 пострадавшим пассажирам, пятеро из которых находятся в тяжелом состоянии и еще шестеро – в среднем. Остальные 26 пассажиров получили легкие травмы.

Между тем пожарная служба уточняет, что большинство пострадавших находились в первом вагоне, который больше всего поврежден после удара о стену.

Чрезвычайные службы Испании направили на место происшествия 70 спасателей. Подпорную стену укрепили, чтобы предотвратить дальнейшее обрушение.

Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений El Español de Aragón (@elespanoldearagon)

Кроме того, они деблокировали одного из раненых, который застрял внутри разбитого поезда.

Напомним, в районе аварии уже почти неделю идут сильные осадки. По мнению пожарных служб, скопление воды могло повлиять на обрушение стены.

До этого похожий инцидент произошел с поездом, который курсировал между станциями Бланес и Масанет. Он также сошел с рельсов, хотя о пострадавших не сообщалось.

Ту аварию вызвали камни, которые упали на пути в результате шторма. Движение на этой линии также приостановлено.

А 18 января в испанском муниципалитете Кордова с рельсов сошли сразу два скоростных поезда. Тогда погибло не менее 42 человек.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.