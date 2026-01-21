В Іспанії сталася нова аварія потяга: загинув машиніст, десятки поранених
- Біля Барселони приміський потяг врізався в підпірну стіну, що обвалилася на колії, машиніст загинув.
- Унаслідок аварії постраждали щонайменше 37 пасажирів, п’ятеро з них у важкому стані.
- Причиною інциденту могли стати сильні дощі, які спричинили ерозію та обвал інфраструктури.
Біля Барселони в Іспанії увечері 20 січня сталась аварія – приміський потяг зіткнувся з підпірною стіною, що обвалилась на колії. Внаслідок ДТП в Іспанії загинув машиніст поїзда, ще десятки людей постраждали.
Про це повідомляє видання El Pais.
Аварія потяга в Іспанії біля Барселони: що відомо
Зазначається, що місцем аварії стали станції Сант-Садурні-д’Анойя та Геліда (Барселона).
ДТП сталась внаслідок того, що потяг зіткнувся з підпірною стіною, що обвалилася на колії.
Ймовірно, це сталось через ерозію, спричинену сильними дощами, які тривають в регіоні вже котрий день.
Швидка надала допомогу 37 постраждалим пасажирам, п’ятеро з яких перебувають у важкому стані і ще шестеро – в середньому. Інші 26 пасажирів зазнали легких травм.
Тим часом пожежна служба уточнює, що більшість постраждалих перебували впершому вагоні, який найбільше пошкоджений після удару об стіну.
Надзвичайні служби Іспанії надіслали на місце події 70 рятівників. Підпірну стіну посилили, щоб запобігти подальшому обваленню.
Крім того, вони деблокували одного з поранених, який застряг усередині розбитого поїзда.
Нагадаємо, в районі аварії уже майже тиждень тривають сильні опади. На думку пожежних служб, накопичення води могло вплинути на обвал стіни.
До цього схожий інцидент трапився з поїздом, який курсував між станціями Бланес і Масанет. Він також зійшов із рейок, хоча про постраждалих не повідомлялося.
Ту аварію спричинило каміння, яке впало на колії внаслідок шторму. Рух на цій лінії також призупинено.
А 18 січня 18 січня в іспанському муніципалітеті Кордова з рейок зійшли одразу два швидкісні потяги. Тоді загинуло щонайменше 42 людини.