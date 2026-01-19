Станом на ранок 19 січня немає інформації про громадян України серед загиблих або постраждалих унаслідок аварії в Іспанії за участі двох швидкісних потягів.

Про це повідомив речник Міністерства закордонних справ України Георгій Тихий.

Аварія в Іспанії: що відомо

За попередніми даними іспанських екстрених служб, увечері 18 січня поблизу населеного пункту Адамус у провінції Кордова зіткнулися два високошвидкісні пасажирські потяги.

Аварія в Іспанії сталася після того, як потяг сполученням Малага–Мадрид зійшов із рейок і виїхав на сусідню колію, де рухався інший поїзд маршрутом Мадрид–Уельва. Унаслідок зіткнення останній потяг теж зійшов із рейок, частина вагонів перекинулася.

За оновленою інформацією іспанських служб, загинули щонайменше 39 осіб, ще 152 людини дістали поранення. На момент аварії в поїздах перебували близько 500 пасажирів.

Причини інциденту наразі встановлюються. На місці події працюють рятувальні служби, рух поїздів на цій ділянці зупинено.

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга висловив співчуття родинам загиблих та постраждалим унаслідок трагедії.

Раніше іспанські ЗМІ повідомляли, що зіткнення сталося поблизу Адамуса у провінції Кордова.

За даними оператора залізниць Adif, першим зійшов із рейок потяг приватної компанії Iryo, який прямував із Малаги до Мадрида.

Після цього він зіткнувся з поїздом компанії Renfe, що рухався в напрямку Уельви. Серед загиблих, за даними поліції, є машиніст одного з потягів.

