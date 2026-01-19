По состоянию на утро 19 января нет информации о гражданах Украины среди погибших или пострадавших в результате аварии в Испании с участием двух скоростных поездов.

Об этом сообщил спикер Министерства иностранных дел Украины Георгий Тихий.

Авария в Испании: что известно

По предварительным данным испанских экстренных служб, вечером 18 января вблизи населенного пункта Адамус в провинции Кордова столкнулись два высокоскоростных пассажирских поезда.

Сейчас смотрят

Авария в Испании произошла после того, как поезд сообщением Малага–Мадрид сошел с рельсов и выехал на соседний путь, где двигался другой поезд по маршруту Мадрид–Уэльва. В результате столкновения последний поезд также сошел с рельсов, часть вагонов перевернулась.

По обновленной информации испанских служб, погибли по меньшей мере 39 человек, еще 152 человека получили ранения. На момент аварии в поездах находились около 500 пассажиров.

Причины инцидента пока устанавливаются. На месте происшествия работают спасательные службы, движение поездов на этом участке остановлено.

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига выразил соболезнования семьям погибших и пострадавшим в результате трагедии.

Ранее испанские СМИ сообщали, что столкновение произошло вблизи Адамуса в провинции Кордова.

По данным оператора железных дорог Adif, первым сошел с рельсов поезд частной компании Iryo, который следовал из Малаги в Мадрид.

После этого он столкнулся с поездом компании Renfe, который двигался в направлении Уэльвы. Среди погибших, по данным полиции, есть машинист одного из поездов.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.