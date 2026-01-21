Ночью 21 января российские оккупанты атаковали Запорожье.

Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Иван Федоров.

Атака на Запорожье 21 января: что известно

Всю ночь и на рассвете россияне атаковали Запорожскую область ударными дронами.

— Враг в очередной раз нанес удар по Запорожью. Повреждены частные дома и хозяйственные постройки. Предварительно, обошлось без пострадавших, — подчеркнул Иван Федоров.

За прошедшие сутки оккупанты нанесли 749 ударов по 34 населенным пунктам Запорожской области. Враг нанес 19 авиационных ударов по Кушугуму, Беленькому, Гуляйполю, Железнодорожному, Рождественке, Барвиновке, Воздвижовке, Гуляйпольскому, Святопетровке, Горкому, Луговскому и Верхней Терсе.

К сожалению, четыре человека погибли, шестеро получили ранения в результате вражеских атак на Запорожье и Запорожский район.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 428-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

