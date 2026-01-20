Взрывы в Черноморске: дрон попал в многоэтажку
На рассвете 20 января прогремели взрывы в Черноморске Одесской области.
Об этом сообщил глава Одесской областной военной администрации Олег Кипер.
Взрывы в Черноморске 20 января: что известно
По словам Кипера, удары врага были направлены по гражданской инфраструктуре области.
Во время взрывов в Черноморске многоэтажка стала целью оккупантов – вражеский беспилотник попал прямо в жилой дом.
В результате атаки в многоэтажке поврежден фасад и выбиты окна.
Также, по словам главы ОВА, в Одесском районе зафиксировано повреждение объекта энергетической инфраструктуры.
Информация о пострадавших пока не поступала, данные уточняются.
На местах происшествий работают экстренные и коммунальные службы, которые ликвидируют последствия атаки.
Полномасштабная война в Украине длится уже 1 427-е сутки.
На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.