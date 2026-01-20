На рассвете 20 января прогремели взрывы в Черноморске Одесской области.

Об этом сообщил глава Одесской областной военной администрации Олег Кипер.

Взрывы в Черноморске 20 января: что известно

По словам Кипера, удары врага были направлены по гражданской инфраструктуре области.

Во время взрывов в Черноморске многоэтажка стала целью оккупантов – вражеский беспилотник попал прямо в жилой дом.

В результате атаки в многоэтажке поврежден фасад и выбиты окна.

Также, по словам главы ОВА, в Одесском районе зафиксировано повреждение объекта энергетической инфраструктуры.

Информация о пострадавших пока не поступала, данные уточняются.

На местах происшествий работают экстренные и коммунальные службы, которые ликвидируют последствия атаки.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 427-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

