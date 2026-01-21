Вночі 21 січня російські окупанти атакували Запоріжжя.

Про це повідомив керівник Запорізької ОВА Іван Федоров.

Атака на Запоріжжя 21 січня: що відомо

Всю ніч та на світанку росіяни атакували Запорізьку область ударними дронами.

— Ворог вкотре завдав удару по Запоріжжю. Пошкоджені приватні будинки та господарчі споруди. Попередньо, минулося без постраждалих, — наголосив Іван Федоров.

Упродовж минулої доби окупанти завдали 749 ударів по 34 населених пунктах Запорізької області. Ворог завдав 19 авіаційних ударів по Кушугуму, Біленькому, Гуляйполю, Залізничному, Різдвянці, Барвінівці, Воздвижівці, Гуляйпільському, Святопетрівці, Гіркому, Лугівському та Верхній Терсі.

На жаль, четверо людей загинуло, шестеро дістали поранення внаслідок ворожих атак на Запоріжжя та Запорізький район.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 428-му добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

