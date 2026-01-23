В Кривом Роге Днепропетровской области горные спасатели подняли на поверхность работников двух шахт, которые оказались заблокированными под землей из-за отключения электроэнергии.

Об этом сообщают в ГСЧС.

Так, 22 января в результате атаки вражеских дронов на инфраструктуру Кривого Рога без света оказалась одна из шахт города. Горняки оказались заблокированными на горизонтах -1135 м, -865 м и -475 м.

Спасатели решили выводить людей пешком через вертикальные и наклонные выработки. Так, шахтеры преодолели под землей почти 7 км. Выход длился 6 часов.

После полуночи, 23 января, произошло отключение электроэнергии еще одной шахты, в которой находились 92 горняка. Там заблокированных работников поднимали на поверхность по принципу противовеса шахтной клети. Спасательная операция длилась 4 часа.

По информации главы Совета обороны Кривого Рога Александра Вилкула, вчера до поздней ночи враг атаковал город ударными БПЛА. В целом комбинированная атака длилась почти сутки и была направлена на гражданскую инфраструктуру. За сутки Кривой Рог атаковало более 70 вражеских беспилотников и баллистическая ракета Искандер-М.

– В шахтах было заблокировано более 90 шахтеров. К утру горноспасатели завершили спасательную операцию, которая длилась более 10 часов. Слава Богу, все шахтеры уже на поверхности, – подчеркнул Вилкул.

