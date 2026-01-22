Вечером 22 января продолжается массированная атака на Кривой Рог Днепропетровской области. В городе раздаются взрывы.

Об этом сообщил в Telegram глава Криворожской РВА Евгений Ситниченко.

Атака на Кривой Рог 22 января: какие последствия

— В Кривом Роге продолжается массированная атака. Громко. Прошу не покидать укрытий, — написал Ситниченко.

Сейчас смотрят

Глава Совета обороны Кривого Рога Александр Вилкул уточнил уточнил, что комбинированная ракетно-дроновая атака на Кривой Рог продолжается с ночи. Эта атака — самая длительная с начала полномасштабного вторжения РФ.

Под вражескими ударами находятся сектор жилой застройки и объекты инфраструктуры.

— В очередной раз враг целенаправленно бьет исключительно по гражданской инфраструктуре. Удары по жилым домам, школам, объектам критической инфраструктуры не имеют никакого военного значения. Это сознательный террор против мирного населения, — написал он.

По его данным, в результате атаки на Кривой Рог ранены 13 человек, среди них – четверо детей 1,5, 2, 8 и 10 лет.

Сейчас в больницах находятся шесть человек, в том числе трое детей. Все пострадавшие в состоянии средней тяжести.

Повреждены 13 многоквартирных домов (один из них полностью разрушен) и пять частных.

Зафиксированы повреждения административных зданий, объектов инфраструктуры, объектов бизнеса, двух учебных заведений и учреждения культуры, автомобилей.

Напомним, ночью 14 января Кривой Рог снова подвергся атаке российских дронов. В результате удара по объекту инфраструктуры более 45 тыс. абонентов остались без света, а 700 домов — без теплоснабжения.

Россияне массированно атаковали ударными дронами Шахед город Кривой Рог. Враг снова попал в объект инфраструктуры.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 429-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

Фото: Днепропетровская ОВА

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.