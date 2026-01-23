У Кривому Розі із знеструмлених шахт підняли на поверхню понад 90 гірників
- 22–23 січня через атаки БпЛА у Кривому Розі знеструмило дві шахти.
- Гірники опинилися заблокованими на глибинах до понад 1100 метрів.
- Рятувальна операція тривала понад 10 годин і завершилася без постраждалих.
У Кривому Розі на Дніпропетровщині гірничі рятувальники підняли на поверхню працівників двох шахт, які опинилися заблокованими під землею через знеструмлення.
Про це повідомляють у ДСНС.
Так, 22 січня внаслідок атаки ворожих дронів на інфраструктуру Кривого Рогу без світла опинилася одна з шахт міста. Гірники опинилися заблокованими на горизонтах -1135 м, -865 м та -475 м.
Рятувальники вирішили виводити людей пішки через вертикальні та похилі виробки. Так, шахтарі подолали під землею майже 7 км. Вихід тривав 6 годин.
Після опівночі, 23 січня, сталося знеструмлення ще однієї шахти, в якій перебувало 92 гірники. Там заблокованих працівників підіймали на поверхню за принципом противаги шахтної кліті. Рятувальна операція тривала 4 години.
За інформацією керівника Ради оборони Кривого Рогу Олександра Вілкула, вчора до пізньої ночі ворог атакував місто ударними БпЛА. Загалом комбінована атака тривала майже добу та була спрямована на цивільну інфраструктуру. За добу Кривий Ріг атакувало понад 70 ворожих безпілотників та балістична ракета Іскандер-М.
– У шахтах було заблоковано понад 90 шахтарів. На ранок гірничорятувальники завершили рятувальну операцію, яка тривала понад 10 годин. Слава Богу, всі шахтарі вже на поверхні, – наголосив Вілкул.