В Ровенской области раскрыли схему незаконного вывоза мобилизованных из учебного центра базовой общевойсковой подготовки. Задержан инструктор, который организовывал незаконный выезд мобилизованных военнослужащих с полигона.

Как сообщило Государственное бюро расследований, это произошло при содействии подразделений внутренней безопасности Нацполиции и оперативного командования Запад.

Схема вывоза мобилизованных из учебного центра

По данным следствия, инструктор учебного центра БЗВП предложил помочь покинуть территорию полигона одному из мобилизованных, который прибыл для прохождения подготовки.

Как рассказали в ГБР, «стоимость» такой услуги составляла $3 тыс. По договоренности, $1 тыс. мужчина должен был передать непосредственно на полигоне, а еще $2 тыс. – его мать после вывоза сына из учебного центра.

Однако инструктора задержали во время получения первой части денег. Предварительно, он действовал не самостоятельно.

По информации следствия, с конца 2025 года мобилизованных мужчин систематически вывозили с полигона. Стоимость такого возвращения домой для них обычно составляла $3 тыс. Однако цена могла расти, если так называемые клиенты имели больше финансовых возможностей.

Для вывоза мужчин использовались поддельные пропуска и другие средства конспирации, в частности документы, имитирующие распоряжения должностных лиц высшего военного уровня.

В ГБР отметили, что проверяют других сотрудников учебного центра и гражданских лиц, которые могли быть причастны к организации схемы. В настоящее время следствие продолжается.

Задержанному инструктору сообщили о подозрении по ч. 2 ст. 28, ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 408 (Организация дезертирства в условиях военного положения, совершенная по предварительному сговору группой лиц) действующего Уголовного кодекса Украины.

Как добавили в ГБР, ему избрали меру пресечения в виде содержания под стражей без возможности внесения залога. Санкция статьи предусматривает до 12 лет тюремного заключения.

