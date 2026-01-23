У Рівненській області викрили схему незаконного вивезення мобілізованих з навчального центру базової загальновійськової підготовки. Затримано інструктора, який організовував незаконний виїзд мобілізованих військовослужбовців з полігону.

Як повідомило Державне бюро розслідувань, це відбулося за сприяння підрозділів внутрішньої безпеки Нацполіції та оперативного командування Захід.

Схема вивезення мобілізованих з навчального центру

За даними слідства, інструктор навчального центру БЗВП запропонував допомогти залишити територію полігону одному з мобілізованих, який прибув для проходження підготовки.

Як розповіли у ДБР, “вартість” такої послуги становила $3 тис. За домовленістю, $1 тис. чоловік мав передати безпосередньо на полігоні, а ще $2 тис. – його мати після вивезення сина з навчального центру.

Проте інструктора затримали під час отримання першої частини грошей. Попередньо, він діяв не самостійно.

За інформацією слідства, що з кінця 2025 року мобілізованих чоловіків системно вивозили з полігону. Вартість такого повернення додому для них зазвичай становила $3 тис. Однак ціна могла зростати, якщо так звані клієнти мали більше фінансових можливостей.

Для вивезення чоловіків використовувалися підроблені перепустки та інші засоби конспірації, зокрема документи, які імітували розпорядження посадових осіб вищого військового рівня.

У ДБР зазначили, що перевіряють інших співробітників навчального центру та цивільних осіб, які могли бути причетні до організації схеми. Наразі слідство триває.

Затриманому інструктору повідомили про підозру за ч. 2 ст. 28, ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 408 (Організація дезертирства в умовах воєнного стану, вчинена за попередньою змовою групою осіб) чинного Кримінального кодексу України.

Як додали у ДБР, йому обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без можливості внесення застави. Санкція статті передбачає до 12 років тюремного ув’язнення.

