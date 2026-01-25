РФ FPV-дроном атаковала село Дмитровка Николаевской области, в результате чего ранения получили четверо детей.

РФ ударила FPV-дроном по селу на Николаевщине

Как сообщил начальник Николаевской ОГА Виталий Ким, российский дрон нанес удар вечером 25 января. В результате очередной российской атаки пострадали дети, их госпитализировали в больницы Николаева. Состояние раненых медики оценивают как легкое.

— Вечером враг совершил атаку FPV-дроном на с. Дмитровка. Ранены четверо детей. Всех госпитализировали в Николаев. Состояние пострадавших легкое. Медики следят за их здоровьем, — написал он в Telegram.

Утром в Очакове в результате российской атаки пострадал работник энергетического предприятия. Его состояние также легкое. Было повреждено энергетическое оборудование облэнерго.

Напомним, что РФ днем ​​снова ударило по Харькову – зафиксирован прилет в частный дом. Попадания есть в двух районах – Немышлянском и Киевском. Известно об одной пострадавшей – 79-летней женщине.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 432-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

Фото: МОЗ

