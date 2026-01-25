Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что за одну лишь неделю Россия осуществила масштабную серию атак по Украине, выпустив более 1700 ударных дронов, более 1380 управляемых авиационных бомб и 69 ракет разных типов.

Зеленский о российских атаках

Об этом глава государства сообщил в публикации, отметив, что главными целями российских ударов остаются украинская энергетика, критическая инфраструктура и жилые дома.

По словам президента, любая массированная атака РФ может иметь разрушительные последствия, поэтому вопрос усиления противовоздушной обороны является ежедневной необходимостью.

Сейчас смотрят

Зеленский подчеркнул, что Украина продолжает активную работу с Соединенными Штатами и европейскими партнерами по увеличению количества ракет к системам ПВО и укреплению защиты неба.

Также президент сообщил, что в настоящее время находится в Вильнюсе, где Украина координирует усилия с партнерами в регионе – Литвой и Польшей.

По его словам, идет работа с каждым лидером, чтобы усиливать обороноспособность государства.

Глава государства подчеркнул, что все должны четко осознавать масштаб угрозы, исходящей от России, и добавил, что народы стран региона понимают эту опасность лучше.

Владимир Зеленский поблагодарил всех партнеров за поддержку и помощь Украине.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.