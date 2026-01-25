РФ атакувала FPV-дроном село Дмитрівка Миколаївської області, внаслідок чого поранення отримали четверо дітей.

РФ вдарила FPV-дроном по селу на Миколаївщині

Як повідомив начальник Миколаївської ОВА Віталій Кім, російський дрон завдав удару по селу Дмитрівка ввечері 25 січня. Внаслідок чергової російської атаки постраждали діти, їх госпіталізували до лікарень Миколаєва. Стан поранених медики оцінюють як легкий.

– Увечері ворог здійснив атаку FPV-дроном на с. Дмитрівка. Поранено чотирьох дітей. Усіх госпіталізували до Миколаєва. Стан постраждалих легкий. Медики стежать за їхнім здоров’ям, – написав він у Telegram.

Вранці в Очакові внаслідок російської атаки постраждав працівник енергетичного підприємства. Його стан також легкий. Було пошкоджено енергетичне обладнання обленерго.

Нагадаємо, що РФ вдень знову вдарило по Харкову – зафиксовано приліт у приватний будинок. Влучання зафіксовані у двох районах – Немишлянському та Київському. Відомо про одну постраждалу – 79-річну жінку.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 432-гу добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

Фото: МОЗ

