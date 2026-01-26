В поселке Немишаево Киевской области мужчина угрожал гранатой гражданам и правоохранителям.

Об этом сообщила Национальная полиция Украины 26 января.

Мужчина с гранатой в Киевской области: что произошло

Как отметили в Нацполиции, к патрульным обратились прохожие с сообщением о том, что на улице Центральной в поселке Немишаево Киевской области находится неизвестный мужчина с предметом, похожим на гранату.

На место прибыл наряд патрульной полиции, который обнаружил гражданина с гранатой в руках.

В полиции отметили, что на неоднократные законные требования и предупреждения правоохранителей мужчина реагировал агрессивно и пытался применить боеприпас.

– Инспектор патрульной полиции применил табельное огнестрельное оружие с целью пресечения угрозы жизни и здоровью граждан и полицейских. В результате правонарушитель получил огнестрельные ранения. Он госпитализирован, – говорится в сообщении.

Сейчас на месте работает следственно-оперативная группа, руководство Главного управления полиции и патрульной полиции. Все обстоятельства происшествия устанавливаются.

