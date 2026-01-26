У селищі Немішаєве на Київщині чоловік погрожував гранатою громадянам і правоохоронцям.

Про це повідомила Національна поліція України 26 січня.

Чоловік з гранатою на Київщині: що сталося

Як зазначили у Нацполіції, до патрульних звернулися перехожі з повідомленням про те, що на вулиці Центральній у селищі Немішаєве Київської області перебуває невідомий чоловік із предметом, схожим на гранату.

На це місце прибув наряд патрульної поліції, який виявив громадянина з гранатою у руках.

У поліції зазначили, що на неодноразові законні вимоги та попередження правоохоронців чоловік реагував агресивно та намагався застосувати боєприпас.

– Інспектор патрульної поліції застосував табельну вогнепальну зброю з метою припинення загрози життю та здоров’ю громадян і поліцейських. Унаслідок цього правопорушник дістав вогнепальні поранення. Його госпіталізовано, – йдеться у повідомленні.

Наразі на місці працює слідчо-оперативна група, керівництво Головного управління поліції та патрульної поліції. Всі обставини події встановлюються.

