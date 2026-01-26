Стрілянина в Немішаєвому: патрульні знешкодили чоловіка з гранатою
- У селищі Немішаєве на Київщині поліцейські були змушені застосувати табельну зброю проти чоловіка, який погрожував перехожим та правоохоронцям гранатою.
- Внаслідок інциденту зловмисник дістав вогнепальні поранення та був госпіталізований, наразі слідчі встановлюють усі обставини події.
У селищі Немішаєве на Київщині чоловік погрожував гранатою громадянам і правоохоронцям.
Про це повідомила Національна поліція України 26 січня.
Чоловік з гранатою на Київщині: що сталося
Як зазначили у Нацполіції, до патрульних звернулися перехожі з повідомленням про те, що на вулиці Центральній у селищі Немішаєве Київської області перебуває невідомий чоловік із предметом, схожим на гранату.
На це місце прибув наряд патрульної поліції, який виявив громадянина з гранатою у руках.
У поліції зазначили, що на неодноразові законні вимоги та попередження правоохоронців чоловік реагував агресивно та намагався застосувати боєприпас.
– Інспектор патрульної поліції застосував табельну вогнепальну зброю з метою припинення загрози життю та здоров’ю громадян і поліцейських. Унаслідок цього правопорушник дістав вогнепальні поранення. Його госпіталізовано, – йдеться у повідомленні.
Наразі на місці працює слідчо-оперативна група, керівництво Головного управління поліції та патрульної поліції. Всі обставини події встановлюються.