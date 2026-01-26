Готовили теракт в центре Киева: двое агентов ГРУ РФ получили по 15 лет тюрьмы
- Суд приговорил к 15 годам лишения свободы с конфискацией имущества двух агентов российского ГРУ, которые готовили масштабный теракт в многолюдном месте в центре Киева.
- Злоумышленники, задержанные контрразведкой СБУ еще на этапе подготовки, успели поджечь несколько военных автомобилей и приобрести компоненты для изготовления взрывного устройства.
В Украине приговорены к 15 годам тюремного заключения агенты российского Главного разведывательного управления, которые готовили подрыв в центре Киева.
Об этом сообщила Служба безопасности Украины.
Агенты РФ готовили подрыв в центре Киева
По информации СБУ, по 15 лет тюремного заключения с конфискацией имущества получили два агента российской военной разведки (более известной как ГРУ), которых задержали в сентябре 2024 года в Запорожье.
По данным расследования, они готовили подрыв в многолюдном месте в Киеве, чтобы спровоцировать панические настроения в столице Украины.
В частности, злоумышленники приобрели необходимые компоненты для изготовления детонационного механизма к самодельной бомбе, а затем должны были соединить его со взрывчаткой, спрятанной в тайнике. Это происходило по инструкции куратора из России.
В СБУ отметили, что заказ российского ГРУ выполняли 20-летняя местная жительница и ее 26-летний сожитель. Оба попали в поле зрения врага, когда искали возможность быстрого заработка в Telegram-каналах.
Как утверждают в Службе безопасности Украины, после вербовки российские агенты подожгли несколько автомобилей Сил обороны.
Однако контрразведка сработала на опережение и задержала агентов на этапе выполнения «тестового» задания. Во время обысков у них изъяты компоненты к детонационному механизму и другие доказательства сотрудничества с куратором из России.
Суд признал обоих агентов виновными по:
- ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 111 (Государственная измена, совершенная по предварительному сговору группой лиц в условиях военного положения);
- ч. 1 ст. 114-1 (Препятствование законной деятельности ВСУ).
Как подчеркнули в СБУ, российским агентам назначено 15 лет тюремного заключения с конфискацией имущества.