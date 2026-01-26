В Украине приговорены к 15 годам тюремного заключения агенты российского Главного разведывательного управления, которые готовили подрыв в центре Киева.

Об этом сообщила Служба безопасности Украины.

Агенты РФ готовили подрыв в центре Киева

По информации СБУ, по 15 лет тюремного заключения с конфискацией имущества получили два агента российской военной разведки (более известной как ГРУ), которых задержали в сентябре 2024 года в Запорожье.

По данным расследования, они готовили подрыв в многолюдном месте в Киеве, чтобы спровоцировать панические настроения в столице Украины.

В частности, злоумышленники приобрели необходимые компоненты для изготовления детонационного механизма к самодельной бомбе, а затем должны были соединить его со взрывчаткой, спрятанной в тайнике. Это происходило по инструкции куратора из России.

В СБУ отметили, что заказ российского ГРУ выполняли 20-летняя местная жительница и ее 26-летний сожитель. Оба попали в поле зрения врага, когда искали возможность быстрого заработка в Telegram-каналах.

Как утверждают в Службе безопасности Украины, после вербовки российские агенты подожгли несколько автомобилей Сил обороны.

Однако контрразведка сработала на опережение и задержала агентов на этапе выполнения «тестового» задания. Во время обысков у них изъяты компоненты к детонационному механизму и другие доказательства сотрудничества с куратором из России.

Суд признал обоих агентов виновными по:

ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 111 (Государственная измена, совершенная по предварительному сговору группой лиц в условиях военного положения);

ч. 1 ст. 114-1 (Препятствование законной деятельности ВСУ).

Как подчеркнули в СБУ, российским агентам назначено 15 лет тюремного заключения с конфискацией имущества.

