В Киеве перед судом предстанет 24-летний водитель такси, который избил пассажирку и сломал ей челюсть после того, как она испачкала салон автомобиля.

Об этом сообщили в полиции Киева.

Избиение пассажирки таксистом в Киеве: что известно

Правоохранители установили, что во время поездки в такси 27-летней киевлянке стало плохо — ее тошнило.

Сейчас смотрят

Водитель отреагировал агрессивно: высадил пассажирку из автомобиля и дважды ударил ее кулаком по лицу.

После этого таксист уехал с места происшествия, оставив женщину без помощи.

Медики диагностировали у потерпевшей ушибы и перелом челюсти.

Оперативники быстро установили личность нападавшего — им оказался 24-летний житель Киева.

Следователи Днепровского управления полиции сообщили мужчине о подозрении по ч. 1 ст. 122 Уголовного кодекса Украины — умышленное телесное повреждение средней тяжести.

В настоящее время досудебное расследование завершено, обвинительный акт направлен в суд. Таксисту грозит до трех лет лишения свободы.

Фото: Полиция Киева

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.