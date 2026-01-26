Сломал челюсть пассажирке, которую тошнило: в Киеве будут судить таксиста
В Киеве перед судом предстанет 24-летний водитель такси, который избил пассажирку и сломал ей челюсть после того, как она испачкала салон автомобиля.
Об этом сообщили в полиции Киева.
Избиение пассажирки таксистом в Киеве: что известно
Правоохранители установили, что во время поездки в такси 27-летней киевлянке стало плохо — ее тошнило.
Водитель отреагировал агрессивно: высадил пассажирку из автомобиля и дважды ударил ее кулаком по лицу.
После этого таксист уехал с места происшествия, оставив женщину без помощи.
Медики диагностировали у потерпевшей ушибы и перелом челюсти.
Оперативники быстро установили личность нападавшего — им оказался 24-летний житель Киева.
Следователи Днепровского управления полиции сообщили мужчине о подозрении по ч. 1 ст. 122 Уголовного кодекса Украины — умышленное телесное повреждение средней тяжести.
В настоящее время досудебное расследование завершено, обвинительный акт направлен в суд. Таксисту грозит до трех лет лишения свободы.
Фото: Полиция Киева