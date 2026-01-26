У Києві перед судом постане 24-річний водій таксі, який побив пасажирку та зламав їй щелепу після того, як вона забруднила салон автомобіля.

Про це повідомили в поліції Києва.

Побиття пасажирки таксистом у Києві: що відомо

Правоохоронці встановили, що під час поїздки в таксі 27-річній киянці стало зле — її нудило.

Водій відреагував агресивно: висадив пасажирку з автомобіля та двічі вдарив її кулаком по обличчю.

Після цього таксист поїхав з місця події, залишивши жінку без допомоги.

Медики діагностували в потерпілої забої та перелом щелепи.

Оперативники швидко встановили особу нападника — ним виявився 24-річний мешканець Києва.

Слідчі Дніпровського управління поліції повідомили чоловіку про підозру за ч. 1 ст. 122 Кримінального кодексу України — умисне тілесне ушкодження середньої тяжкості.

Наразі досудове розслідування завершено, обвинувальний акт скеровано до суду. Таксисту загрожує до трьох років позбавлення волі.

Фото: Поліція Києва

