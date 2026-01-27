Атака на Одессу: повреждены дома, среди пострадавших — ребенок
В ночь на 27 января враг атаковал Одессу. Под ударом врага оказалась гражданская инфраструктура.
Об этом сообщил глава Одесской городской военной администрации Сергей Лысак.
Атака на Одессу 27 января: что известно
По словам Лысака, в результате атаки на Одессу поврежден объект инфраструктуры, несколько многоквартирных жилых домов, частные дома и строительная площадка.
В результате попадания возникли масштабные пожары. Повреждено здание церкви в центре города, а также детский сад.
Самая сложная ситуация зафиксирована на одной из локаций в Хаджибейском районе. Там разрушена часть жилого дома, предварительно под завалами могут оставаться люди. Поисково-спасательные работы продолжаются непрерывно.
Сотрудники ГСЧС спасли людей из заблокированных помещений, среди них — ребенок. Значительное количество жителей эвакуировали.
По предварительным данным, пострадали 22 человека, среди них 14 оказали помощь на месте. Одна женщина с осколочными ранениями была госпитализирована в медицинское учреждение.
Еще одну женщину спасатели деблокировали из-под завалов — ее жизни ничего не угрожает.
На местах работают все экстренные службы и оперативные штабы, информация о последствиях уточняется.
Фото: Одесская МВА