В ночь на 27 января враг атаковал Одессу. Под ударом врага оказалась гражданская инфраструктура.

Об этом сообщил глава Одесской городской военной администрации Сергей Лысак.

Атака на Одессу 27 января: что известно

По словам Лысака, в результате атаки на Одессу поврежден объект инфраструктуры, несколько многоквартирных жилых домов, частные дома и строительная площадка.

В результате попадания возникли масштабные пожары. Повреждено здание церкви в центре города, а также детский сад.

Самая сложная ситуация зафиксирована на одной из локаций в Хаджибейском районе. Там разрушена часть жилого дома, предварительно под завалами могут оставаться люди. Поисково-спасательные работы продолжаются непрерывно.

Сотрудники ГСЧС спасли людей из заблокированных помещений, среди них — ребенок. Значительное количество жителей эвакуировали.

По предварительным данным, пострадали 22 человека, среди них 14 оказали помощь на месте. Одна женщина с осколочными ранениями была госпитализирована в медицинское учреждение.

Еще одну женщину спасатели деблокировали из-под завалов — ее жизни ничего не угрожает.

На местах работают все экстренные службы и оперативные штабы, информация о последствиях уточняется.

Фото: Одесская МВА

