Уночі проти 27 січня ворог масово атакував Одесу, застосувавши понад 50 ударних безпілотників. 28 січня в Одесі оголошено днем жалоби.

Про це повідомив очільник Одеської міської військової адміністрації Сергій Лисак та голова Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер.

Атака на Одесу 27 січня: що відомо

Внаслідок атаки на Одесу пошкоджено дахи, фасади та скління квартир на різних поверхах 9-ти, 5-ти, 4-х та 2-поверхових житлових будинків, близько 10 приватних будинків, церкву, фітнес-центр, супермаркет. Вигоріло вогнем щонайменше 5 авто поруч.

Також пошкоджено будівлю церкви в центрі міста, дитячий садочок, ліцей, фітнес-центр, магазин і приватний транспорт.

Зокрема унаслідок атаки на Одесу пошкоджено заклад дошкільної освіти Ясла-садок №14. Вибуховою хвилею у приміщенні вибито вікна, пошкоджено міжкімнатні двері.

Найбільших руйнувань знову зазнав Одеський професійний ліцей будівництва та архітектури.

За словами Олега Кіпера, заклад лише нещодавно постраждав унаслідок чергової ворожої атаки безпілотниками – тоді було знищено понад 200 вікон та пошкоджено окремі навчальні лабораторії. Під час нічної атаки 27 січня у будівлі виникла пожежа.

Сьогодні, заклади освіти на Одещині працюватимуть дистанційно.

Найскладніша ситуація склалася в Хаджибейському районі, де внаслідок влучання зруйновано частину житлового будинку.

За попередніми даними, під завалами можуть залишатися люди, пошуково-рятувальні роботи тривають безперервно.

Рятувальники ДСНС визволили людей із заблокованих приміщень, серед них — дитина. Частину мешканців будинків евакуювали.

Як зазначили в Одеській обласній прокуратурі, внаслідок атаки постраждали 23 людини, з них шестеро дітей: три дівчини віком 14-17 років, 12-річна та 10-річна дівчинки, а також 10-річний хлопчик.

Крім того, травмовано вагітну жінку на 39-му тижні.

Окремі постраждалі перебувають у важкому та середньому стані. Усім надається необхідна медична допомога.

Пізніше стало відомо, що під завалами будинку у Пересипському районі Одеси знайшли тіла двох чоловіків.

О 15:08 Сергій Лисак повідомив, що рятувальники виявили тіло жінки під завалами житлового будинку на вул. Прохорівській. Завали зруйнованого будинку продовжують розбирати.

День жалоби в Одесі

У зв’язку із загибеллю людей внаслідок атаки російських дронів по Одесі середу, 28 січня, оголошено днем жалоби.

На будівлях мають спустити державні прапори та прапор Одеси. Підприємствам, установам, організаціям міста незалежно від форми власності рекомендовано обмежити використання музики та проведення розважальних заходів.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 434-ту добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

Фото: Одеська МВА

