Взрывы в Кривом Роге: враг попал дроном в многоэтажку, вспыхнул пожар
Взрывы в Кривом Роге прогремел вечером в понедельник, 26 января. Враг атакует город беспилотниками. Есть попадание в многоэтажку в Терновском районе.
Взрывы в Кривом Роге 26 января: какие последствия
По словам руководителя Совета обороны города Александра Вилкула, в результате взрывов в Кривом Роге сегодня зафиксировано попадание в многоэтажку.
— Снова животные попали Шахедом в многоэтажку в Терновском районе. Пожар. Начали аварийно-спасательную операцию. Все на месте, все работаем, — написал он.
Эту информацию подтвердили в Днепропетровской ОВА.
— Враг атаковал Кривой Рог БПЛА. Разрушена многоэтажка. Там произошел пожар. Информация уточняется. Угроза для города сохраняется. Оставайтесь в безопасных местах до отбоя воздушной тревоги, — отметил глава ОВА Александр Ганжа.
В 19:51 Воздушные силы сообщали о движении вражеских БПЛА в направлении Кривого Рога и Синельниково.
Напомним, ночью 14 января прогремели взрывы в Кривом Роге. Враг атаковал дронами объект инфраструктуры.
В результате атаки по Кривому Рогу аварийные отключения света коснулись более 45 тыс. абонентов. Более 700 домов остались без теплоснабжения. Обошлось без пострадавших.