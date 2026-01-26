Взрывы в Кривом Роге прогремел вечером в понедельник, 26 января. Враг атакует город беспилотниками. Есть попадание в многоэтажку в Терновском районе.

Взрывы в Кривом Роге 26 января: какие последствия

По словам руководителя Совета обороны города Александра Вилкула, в результате взрывов в Кривом Роге сегодня зафиксировано попадание в многоэтажку.

— Снова животные попали Шахедом в многоэтажку в Терновском районе. Пожар. Начали аварийно-спасательную операцию. Все на месте, все работаем, — написал он.

Эту информацию подтвердили в Днепропетровской ОВА.

— Враг атаковал Кривой Рог БПЛА. Разрушена многоэтажка. Там произошел пожар. Информация уточняется. Угроза для города сохраняется. Оставайтесь в безопасных местах до отбоя воздушной тревоги, — отметил глава ОВА Александр Ганжа.

В 19:51 Воздушные силы сообщали о движении вражеских БПЛА в направлении Кривого Рога и Синельниково.

Напомним, ночью 14 января прогремели взрывы в Кривом Роге. Враг атаковал дронами объект инфраструктуры.

В результате атаки по Кривому Рогу аварийные отключения света коснулись более 45 тыс. абонентов. Более 700 домов остались без теплоснабжения. Обошлось без пострадавших.

