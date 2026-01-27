В Запорожье несовершеннолетний ранил себя из огнестрельного оружия
- В Запорожье парень 2010 года рождения произвел несколько выстрелов в воздух.
- После падения по неосторожности ранил себя из огнестрельного оружия.
- Полиция устанавливает происхождение оружия и правовую квалификацию происшествия.
Сегодня, 27 января, в Запорожье несовершеннолетний парень получил огнестрельное ранение.
Об этом сообщает полиция Запорожской области.
Стрельба в Запорожье 27 января: что известно
По информации правоохранителей, парень 2010 года рождения во дворе многоквартирного дома несколько раз выстрелил в воздух из огнестрельного оружия.
После чего по собственной неосторожности парень упал и еще одним выстрелом ранил себя.
Сейчас он в больнице.
На месте происшествия полицейские выясняют все обстоятельства стрельбы в Запорожье и где парень мог взять оружие.
Решается вопрос о правовой квалификации события и внесении в Единый реестр досудебных расследований.
