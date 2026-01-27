Сегодня, 27 января, в Запорожье несовершеннолетний парень получил огнестрельное ранение.

Об этом сообщает полиция Запорожской области.

Стрельба в Запорожье 27 января: что известно

По информации правоохранителей, парень 2010 года рождения во дворе многоквартирного дома несколько раз выстрелил в воздух из огнестрельного оружия.

Сейчас смотрят

После чего по собственной неосторожности парень упал и еще одним выстрелом ранил себя.

Сейчас он в больнице.

На месте происшествия полицейские выясняют все обстоятельства стрельбы в Запорожье и где парень мог взять оружие.

Решается вопрос о правовой квалификации события и внесении в Единый реестр досудебных расследований.

Сегодня, 27 января, в Черкасской области во время задержания разыскиваемый за совершение убийства мужчина открыл прицельный огонь по полицейским. К сожалению, во время перестрелки погибли четверо правоохранителей, еще один получил ранения.

Источник : Нацполиция

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.