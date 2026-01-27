Сьогодні, 27 січня, у Запоріжжі неповнолітній хлопець дістав вогнепальне поранення.

Про це повідомляє поліція Запорізької області.

Поранення неповнолітнього у Запоріжжі 27 січня

За інформацією правоохоронців, хлопець 2010 року народження на подвірʼї багатоквартирного будинку кілька разів вистрілив у повітря із вогнепальної зброї.

Після чого з власної необережності хлопець впав та ще одним пострілом поранив себе.

Наразі він у лікарні.

На місці події поліцянти з’ясовують усі обставили події та де хлопець взяв зброю.

Вирішується питання щодо правової кваліфікації події та внесення до Єдиного реєстру досудових розслідувань.

Джерело : Нацполіція

