У Запоріжжі неповнолітній поранив себе з вогнепальної зброї
Головне
- У Запоріжжі хлопець 2010 року народження здійснив кілька пострілів у повітря.
- Після падіння з необережності поранив себе з вогнепальної зброї.
- Поліція встановлює походження зброї та правову кваліфікацію події.
Сьогодні, 27 січня, у Запоріжжі неповнолітній хлопець дістав вогнепальне поранення.
Про це повідомляє поліція Запорізької області.
Поранення неповнолітнього у Запоріжжі 27 січня
За інформацією правоохоронців, хлопець 2010 року народження на подвірʼї багатоквартирного будинку кілька разів вистрілив у повітря із вогнепальної зброї.
Після чого з власної необережності хлопець впав та ще одним пострілом поранив себе.
Наразі він у лікарні.
На місці події поліцянти з’ясовують усі обставили події та де хлопець взяв зброю.
Вирішується питання щодо правової кваліфікації події та внесення до Єдиного реєстру досудових розслідувань.
Джерело: Нацполіція
