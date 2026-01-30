Міського голову Вознесенська Євгенія Величка затримали та повідомили про підозру після смертельної ДТП на автодорозі Р-06 Миколаїв – Благовіщенське 28 січня.

Про це 30 січня повідомили в поліції Кіровоградської області.

ДТП за участі мера Вознесенська Євгенія Величка: що відомо

ДТП на автодорозі Р-06 Миколаїв – Благовіщенське за участі мера Вознесенська Євгенія Величка сталося 28 січня.

За попередніми даними слідства, водій автомобіля Toyota Camry 1988 року народження, рухаючись у напрямку смт Голованівськ, виїхав на смугу зустрічного руху, де зіткнувся з автомобілем Renault Megane, що їхав у межах своєї смуги.

Унаслідок автопригоди водій Renault Megane 1986 року народження загинув на місці події.

Пасажирка цього ж автомобіля, 1977 року народження, дістала тілесні ушкодження та була госпіталізована до лікувального закладу.

Правоохоронці встановили, що за кермом Toyota Camry перебував міський голова міста Вознесенськ Євгеній Величко.

Міського голову затримали та повідомили йому про підозру. Наразі встановлюються всі обставини та причини дорожньо-транспортної пригоди.

За ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу України фігуранту загрожує до восьми років позбавлення волі з позбавленням права керувати транспортними засобами.

У Вознесенській міській раді підтвердили участь мера Євгенія Величка у ДТП та заявили, що аварія сталася під час службового відрядження.

— 28 січня 2026 року близько 16:00 під час перебування у службовому відрядженні міський голова Євгеній Величко став учасником трагічної дорожньо-транспортної пригоди на території Голованівського району Кіровоградської області. За попередньою інформацією, подія сталася внаслідок несприятливих погодних умов. Обставини ДТП з’ясовуються уповноваженими органами, — ідеться у повідомленні міської ради.

Також у мерії зазначили, що виконавчі органи ради працюють у штатному режимі, а громаду закликали зберігати спокій та послуговуватися лише офіційною інформацією.

Фото: Поліція Кіровоградської області

