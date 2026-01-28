На Киевщине в ДТП столкнулись маршрутка и легковушка: двое погибших, семеро травмированных
- На трассе Р-19 в направлении Фастова произошло масштабное ДТП с участием маршрутного микроавтобуса Mercedes и легковушки Hyundai, в результате которого два человека погибли, а семеро получили ранения.
- Полиция уже задержала водителя маршрутки и начала досудебное расследование. Сейчас движение на участке дороги частично затруднено.
В Киевской области на трассе Р-19 в направлении Фастова произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого погибли два человека и пострадали еще семь человек.
ДТП на трассе Р-19 в Киевской области
Подробности ДТП на трассе Р-19 в Белоцерковском районе рассказали в Главном управлении Национальной полиции в Киевской области.
По информации правоохранителей, 28 января около 10:50 на 19-м километре автодороги Р-19 в направлении города Фастов случилось ДТП.
Как стало известно, автокатастрофа произошла между маршрутным транспортным средством Mercedes и автомобилем Hyundai.
На данный момент известно по меньшей мере о семерых пострадавших в микроавтобусе и двух погибших, которые находились в легковушке.
В полиции отметили, что перекрыта одна полоса движения в направлении трассы М-05. Движение транспорта частично затруднено.
Правоохранители задержали водителя транспортного средства Mercedes.
Начато расследование по факту нарушения правил безопасности дорожного движения, повлекшего гибель нескольких человек (ч. 3 ст. 286 Уголовного кодекса Украины). В настоящее время продолжаются следственные действия, устанавливаются все обстоятельства ДТП.