В Киевской области на трассе Р-19 в направлении Фастова произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого погибли два человека и пострадали еще семь человек.

ДТП на трассе Р-19 в Киевской области

Подробности ДТП на трассе Р-19 в Белоцерковском районе рассказали в Главном управлении Национальной полиции в Киевской области.

По информации правоохранителей, 28 января около 10:50 на 19-м километре автодороги Р-19 в направлении города Фастов случилось ДТП.

Как стало известно, автокатастрофа произошла между маршрутным транспортным средством Mercedes и автомобилем Hyundai.

На данный момент известно по меньшей мере о семерых пострадавших в микроавтобусе и двух погибших, которые находились в легковушке.

В полиции отметили, что перекрыта одна полоса движения в направлении трассы М-05. Движение транспорта частично затруднено.

Правоохранители задержали водителя транспортного средства Mercedes.

Начато расследование по факту нарушения правил безопасности дорожного движения, повлекшего гибель нескольких человек (ч. 3 ст. 286 Уголовного кодекса Украины). В настоящее время продолжаются следственные действия, устанавливаются все обстоятельства ДТП.

