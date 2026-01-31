В Житомирском районе во время конфликта между военнослужащим ТЦК и местным жителем раздался выстрел из стартового пистолета. Полиция проводит проверку и готовит правовую оценку происшествия.

Об этом сообщили в полиции Житомирской области.

Стрельба в Житомирской области 31 января: что известно

По данным полиции, инцидент произошел утром 31 января во время проведения мобилизационных мероприятий в Новогуйвинской общине.

Между военнослужащим территориального центра комплектования и местным жителем возник конфликт, к которому впоследствии присоединились случайные прохожие.

Спор перерос в потасовку, во время которой военнослужащий произвел выстрел из стартового пистолета, который имел при себе.

Правоохранители сектора реагирования отдела полиции №1, которые находились на месте происшествия, оперативно пресекли конфликт.

В полиции отмечают, что речь идет не о боевом оружии, а ни одному гражданскому лицу телесных повреждений не причинено.

Все участники инцидента установлены. Сейчас продолжается проверка, в рамках которой событию будет дана окончательная правовая квалификация.

