У Житомирському районі під час конфлікту між військовослужбовцем ТЦК та місцевим жителем пролунав постріл зі стартового пістолета. Поліція проводить перевірку та готує правову оцінку події.

Про це повідомили в поліції Житомирської області.

Стрілянина в Житомирській області 31 січня: що відомо

За даними поліції, інцидент стався вранці 31 січня під час проведення мобілізаційних заходів у Новогуйвинській громаді.

Зараз дивляться

Між військовослужбовцем територіального центру комплектування та місцевим жителем виник конфлікт, до якого згодом долучилися випадкові перехожі.

Суперечка переросла у шарпанину, під час якої військовослужбовець здійснив постріл зі стартового пістолета, що мав при собі.

Правоохоронці сектору реагування відділу поліції №1, які перебували на місці події, оперативно припинили конфлікт.

У поліції наголошують, що йдеться не про бойову зброю, а жодній цивільній особі тілесних ушкоджень не завдано.

Усі учасники інциденту встановлені. Наразі триває перевірка, у межах якої події буде надано остаточну правову кваліфікацію.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.