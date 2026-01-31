На Житомирщині під час роботи ТЦК виникла сутичка зі стріляниною
У Житомирському районі під час конфлікту між військовослужбовцем ТЦК та місцевим жителем пролунав постріл зі стартового пістолета. Поліція проводить перевірку та готує правову оцінку події.
Про це повідомили в поліції Житомирської області.
Стрілянина в Житомирській області 31 січня: що відомо
За даними поліції, інцидент стався вранці 31 січня під час проведення мобілізаційних заходів у Новогуйвинській громаді.
Між військовослужбовцем територіального центру комплектування та місцевим жителем виник конфлікт, до якого згодом долучилися випадкові перехожі.
Суперечка переросла у шарпанину, під час якої військовослужбовець здійснив постріл зі стартового пістолета, що мав при собі.
Правоохоронці сектору реагування відділу поліції №1, які перебували на місці події, оперативно припинили конфлікт.
У поліції наголошують, що йдеться не про бойову зброю, а жодній цивільній особі тілесних ушкоджень не завдано.
Усі учасники інциденту встановлені. Наразі триває перевірка, у межах якої події буде надано остаточну правову кваліфікацію.