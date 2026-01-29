В Уманском районе Черкасской области 28 января военнослужащие ТЦК проводили мероприятия по оповещению. В определенный момент к военным подошел агрессивный мужчина и нанес удар ножом в шею одному из военнослужащих.

Об этом сообщают в Черкасском областном ТЦК.

К счастью, нож не задел сонную артерию.

Нападение на военного ТЦК в Черкасской области

Другие военнослужащие ТЦК задержали нападавшего и передали его правоохранительным органам. Раненного военнослужащего оперативно доставили в больницу.

В Черкасском областном ТЦК считают, что данный инцидент — это очередное подтверждение влияния российской пропаганды на украинцев, ведь враг пытается посеять раздор и внутренний раскол в обществе.

Также в ТЦК рассказали, что военный, которого ранили, на войне с первых часов полномасштабного вторжения РФ. Мужчина 24 февраля 2022 года выехал на помощь комбригу и уже в 10:00 вступил в бой.

Под Ягодным в Черниговской области его группа зашла в тыл россиян и уничтожила их технику и живую силу, а также вернула домой тела павших воинов ВСУ. Далее у военного были тяжелые бои в Донецкой области, он дважды получил ранения.

После ранений и травм военный продолжил службу в РТЦК и СП Черкасской области.

14 января утром в поселке Рудно Львовской области мужчина из салона автомобиля Volkswagen Passat несколько раз выстрелил в микроавтобус Volkswagen военнослужащих районного ТЦК, которые проводили мероприятия по оповещению. Мужчина скрылся с места происшествия, но впоследствии его личность была установлена.

