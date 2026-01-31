Поезда остановились в туннелях: спасатели вывели почти 500 пассажиров из метро Киева
- Из-за аварийного отключения электроэнергии в киевском метрополитене было полностью остановлено движение поездов на всех линиях.
- Спасатели и правоохранители эвакуировали из поездов, остановившихся в туннелях, 481 пассажира.
Сегодня утром во время вынужденной остановки движения поездов киевского метрополитена из вагонов был эвакуирован 481 пассажир.
Об этом сообщили в Главном управлении ГСЧС Украины в городе Киеве.
Спасатели эвакуировали 481 пассажира из киевского метро
Из-за аварийного отключения электроэнергии и полного исчезновения напряжения в столичном метро движение поездов временно приостановили.
Часть вагонов остановилась непосредственно в туннелях между станциями.
В частности, один из поездов остановился на расстоянии около 100 метров от станции Вокзальная, еще один — примерно в 1 километре от станции Выдубичи.
— Спасатели вместе с правоохранителями помогли пассажирам безопасно добраться до станций. Всего из вагонов было выведено 481 человек, — говорится в сообщении.
Напомним, утром 31 января в Киеве из-за исчезновения напряжения от внешних питающих центров в метрополитене временно остановили движение поездов и работу эскалаторов.
Движение было прекращено на всех ветках метро.
Мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что аварийные отключения электроэнергии зафиксировали не только в столице, но и во многих городах Украины.
Также киевлянам сообщили, что подземные станции метрополитена могут использоваться в качестве укрытий, поскольку они находятся на резервном питании.
В 14:37 Виталий Кличко заявил о начале восстановления работы метрополитена на всех трех линиях.
Кроме того, были восстановлены объекты критической инфраструктуры столицы и начато восстановление давления воды в системах водо- и теплоснабжения.