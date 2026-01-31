Сегодня утром во время вынужденной остановки движения поездов киевского метрополитена из вагонов был эвакуирован 481 пассажир.

Об этом сообщили в Главном управлении ГСЧС Украины в городе Киеве.

Из-за аварийного отключения электроэнергии и полного исчезновения напряжения в столичном метро движение поездов временно приостановили.

Часть вагонов остановилась непосредственно в туннелях между станциями.

В частности, один из поездов остановился на расстоянии около 100 метров от станции Вокзальная, еще один — примерно в 1 километре от станции Выдубичи.

— Спасатели вместе с правоохранителями помогли пассажирам безопасно добраться до станций. Всего из вагонов было выведено 481 человек, — говорится в сообщении.

Напомним, утром 31 января в Киеве из-за исчезновения напряжения от внешних питающих центров в метрополитене временно остановили движение поездов и работу эскалаторов.

Движение было прекращено на всех ветках метро.

Мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что аварийные отключения электроэнергии зафиксировали не только в столице, но и во многих городах Украины.

Также киевлянам сообщили, что подземные станции метрополитена могут использоваться в качестве укрытий, поскольку они находятся на резервном питании.

В 14:37 Виталий Кличко заявил о начале восстановления работы метрополитена на всех трех линиях.

Кроме того, были восстановлены объекты критической инфраструктуры столицы и начато восстановление давления воды в системах водо- и теплоснабжения.

